Sağlıkçılardan referandum açıklaması

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Devrimci Sağlıkİş, SES İstanbul Şubeleri üyesi bir grup tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Binası önünde ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında adı geçen sağlık örgütleri üyelerinin 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için 'Hayır' oyu kullanacakları açıklandı. "Toplumun Sağlığı, Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin Hayır" yazılı pankart açan grup "Sağlıkçılar sandıkta hayır diyecek" sloganları attı.

"DEMOKRASİNİN OLMADIĞI YERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKI OLMAZ"

Basın açıklaması öncesi söz alan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Yasam, yürütme, yargı; tüm güçlerin tek bir kişide toplandığı, her şeye ama her şeye tek bir kişinin karar verdiği bir tek adam rejimini 16 Nisan'da referandum sandığından çıkartmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz her şeyden önce şunu söylüyoruz; Bir ülkenin rejimi, sistemi demokrasiden ne kadar uzaklaşırsa o ülkede eşitsizlikler artar. Eşitsizliklerin arttığı yerde de insana dair hiçbir haktan hukuktan söz edilemez. Demokrasinin olmadığı yerde en temel insan hakkı olan sağlık hakkı olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde sağlık çalışanlarının hakkı olmaz. Ve bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın sağlık hakkından söz edilemez. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. İşte bu nedenle biz sağlık çalışanları olarak herşeyden önce demokratik bir anayasa için 16 Nisan referadumunda 'Hayır' diyoruz" dedi.

" 'HAYIR' DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Çerkezoğlu, "Biz sağlık çalışanları olarak tüm sağlık çalışanlarını, tüm işçileri, emekçileri, kadınları gençleri kendi geleceğine sahip çıkmaya, memleketimizin geleceğine sahip çıkmaya ve 16 Nisan referandumunda bu ülkenin 150 yıllık tüm demokrasi geleneğini o sandığa gömmeye çalışanlara 'Hayır' demeye çağırıyoruz" diye konuştu.



DHA