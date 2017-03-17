Sahil dolgusuna karşı çıkan çevrecilere takipsizlik

Nedim KOVAN/ ORDU, (DHA)– ORDU’nun Altınordu İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin, sahil dolgu çalışmasına karşı çıkarak, geçen yıl Nisan ayında eylem yapan ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan 11 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde Karadeniz Sahil Yolu güzergahı üzerinde bulunan rıhtım bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından, kayalık olan yaklaşık bin 700 metrelik sahil şeridinde, denizin taşla doldurularak yaklaşık 10 metre genişletilmesi için geçen yıl Nisan ayında çalışma başlatıldı. Belediyenin kıyı kenar çizgisi içinde izinsiz çalışma yaptığını iddia eden bir grup çevreci, çalışmaların durdurulması için çadır kurup nöbet tuttu. Taş taşıyan kamyonların önüne geçerek çalışmalara engel olmak isteyen grup, polisin uyarısına rağmen dağılmayınca arbede çıktı. Çıkan arbede sonucu 11 kişi gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 11 şüpheli için başlatılan 'İş ve çalışma hürriyetinin ihlali' soruşturmasında, 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' dair kararda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülmüş ise de şüphelilerin 'Anayasa madde 34'de 'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' şeklinde belirtilen toplantı hakkını kullandıkları, silahsız ve saldırısız şekilde pasif direniş kapsamında eylemlerini sürdürdükleri, tehdit iddiasında ise müştekinin soyut iddiaları dışında, her türlü şüpheden uzak, somut, inandırıcı, yeterli suç şüphesi oluşturacak delil elde edilemediği, şüphelilerin üzerine atılı suçun unsurlarının bulunmadığı anlaşıldığından, şüpheliler hakkında ayrı ayrı kamu adına 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' ifadeleri yer aldı.

Çevrecilerden Zekayi Sağra, kendisiyle birlikte 11 arkadaşı için savcılıktan takipsizlik kararı çıktığını belirterek, “İfademizde yasal olmayan dolgu çalışmasını engelleme hakkımızı kullandığımızı söyledik. Savcılık da direnme hakkımızın anayasal hak olduğunun kararını verdi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu çalışmaları tamamlanan sahilde düzenleme çalışmaları ise halen sürüyor.

DHA