Sahil Güvenlik Komutanlığı: 9 göçmen sağ, 11 göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün Aydın ili Kuşadası ilçesi'nde 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu tarafından 9 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, 11 göçmenin ise cansız bedenin denizden alındığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklaması şöyle : " Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında içinde göçmenler olan bir lastik botun battığı ihbarı üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti, neticesinde 9 göçmen sağ olarak kurtarılmış, 11 göçmenin ise cansız bedeni denizden alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden, botta 20 kişi oldukları bilgisinin öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetine son verilmiştir. Ayrıca, olayla ilişkili olan göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şahıs Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından karada yakalanmıştır."

DHA