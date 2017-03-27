Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 'mahrem imamları' adliyede

SAMSUN'da FETÖ/PDY operasyonunda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın 'mahrem imamları' oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen, bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirmiş birisi emekli 25 rütbeli asker ile 1 sivil memur gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 21'i ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Polis, şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak geçen 21 Mart'ta yeni bir FETÖ/PDY operasyonu gerçekeştirdi. Samsun merkezli Ankara ve Amasya illerinde gerçekleştirilen operasyonda iddiaya göre Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın 'mahrem imamları' oldukları belirlenen öğretmenler, Muhammed U., İsa K. ve Nihat B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere de el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 gündür sorgulanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

DHA