Sahil güvenlik zor durumdaki 7 mülteciyi kurtardı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA) İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken motoru bozulan ve lastik botu sürüklenmeye başlayan 7 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme açıklarındaki Kara Abdullah burnu yakınlarında bir grup mültecinin lastik botunun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini haber alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti, Bugün saat 12.00'de yeri tespit edilen Suriye uyruklu mülteciler, Sahil Güvenlik Dalyan Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Yürüyemeyen ve fenalaşan 80 yaşındaki Suriyeli Muhammed Cemil, Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer mültecilere ise Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerince battaniye ve gıda yardımı yapıldı. Mültecilerin ifadesinde, gece İzmir merkezinden Çeşme'ye geldiklerini, hedeflerinin Yunanistan üzerinden Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşayan akrabalarının yanlarına gitmek olduğunu söylediği öğrenildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA