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Kırıkkale Haberi: Sahte başkomiser yakalandı

Sahte başkomiser yakalandı
10:565 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Sahte başkomiser yakalandı
Sahte başkomiser yakalandı

KIRIKKALE'de, işyerlerine ve kurumlara giderek kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, menfaat temin etmeye çalışan 24 yaşındaki R.D., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Hırsızlık Şubesi ekipleri, Kırıkkale'de işyerlerine ve kurumlara giderek kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, menfaat temin etmeye çalışan R.D.'yi kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. R.D.'nin iki işyeri ve bir kurumdaki kişilere, "Siz ihaleye girin, ondan sonra beni de düşünün. Merak etmeyin, ihaleyi hallederiz. Ben başkomiserim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan R.D., ifadesinden sonra Adliyeye sevk edildi.

DHA

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