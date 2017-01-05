Sahte başkomiser yakalandı

KIRIKKALE'de, işyerlerine ve kurumlara giderek kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, menfaat temin etmeye çalışan 24 yaşındaki R.D., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Hırsızlık Şubesi ekipleri, Kırıkkale'de işyerlerine ve kurumlara giderek kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, menfaat temin etmeye çalışan R.D.'yi kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. R.D.'nin iki işyeri ve bir kurumdaki kişilere, "Siz ihaleye girin, ondan sonra beni de düşünün. Merak etmeyin, ihaleyi hallederiz. Ben başkomiserim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan R.D., ifadesinden sonra Adliyeye sevk edildi.

DHA