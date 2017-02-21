'Sahte çürük raporu' davasında sona doğru

"Sahte çürük raporu" soruşturmasına ilişkin haklarında dava açılan emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandıkları davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, "örgüt kurup yönetme ve örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanan ve aralarında askeri savcı Ahmet Zeki Üçok'un da bulunduğu sanıkların tamamı için beraat kararı verilmesini istedi. Savcı beraat talebinin gerekçesini de "yeterli delil yok" diye açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan beraati talep edildi. Emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok ile birlikte toplam 8 sanığın "Dolandırıcılık' suçundan beraati istendi. Savcı, sanıklar Tugay Tepe, Erdem Kılıç ve Tamer Alan'ın ise "Dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANAN SANIKLARIN BİR BÖLÜMÜ DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan hükümlü Murat Tugay Tepe, cezaevinden getirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar İsmail Es, Tahir Mete Turan, Taylan Özgür Düşko, Ömer Uçar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Ahmet Zeki Üçok, Fehmi Suna, Murat Can Çarmıklı, Sibel Fatma Çarmıklı, Ahmet Metin Hökenek ve Erdem Kılıç duruşmaya gelmedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı tüm sanıklar hakkında "örgüt kurup yönetme ve örgüt üyeliği" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beaatlerini talep etti. Ahmet Zeki Üçok hakkında "Dolandırıcılık" suçundan yeterli delil delil bulunamadığını belirten savcı mütalaasında sanıklardan Turgay Tepe hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçlarının 8 kez uygulanarak toplam 10 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın devamında Taylan Özgür Düşko'nun "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan7 yıla kadar, Erdem Kılıç'ın "Dolandırıcılık' suçundan 5 kez uygulanarak 5 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanıklar ve sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için ertelendi.

YARGITAY'DA ESAS VE USUL YÖNÜNDEN BOZULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ahmet Zeki Üçok'un da bulunduğu 17 sanık hakkında "Sahte çürük raporu" soruşturması kapsamında iddianame hazırlamıştı. Yaklaşık 2,5 yıl süren dava, 2013 yılının Nisan ayında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Sanık Ahmet Zeki Üçok "Örgüt üyesi olmak" ve "Dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezasına, Murat Tugay Tepe de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı'yı 2 yıl 6'şar ay, 6 sanığı da 4 yıl 2 ay ila 51 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum ederken, 6 sanığın beraatına hükmetmişti. Ancak Yargıtay 6. Ceza Dairesi ise 8 Ekim 2015'te, sanıklardan Ahmet Zeki Üçok ve Murat Tugay Tepe'nin de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili verilen hükümleri hem esas, hem de usul yönünden bozarken, diğer 6 sanığın beraatını onamıştı.

DHA