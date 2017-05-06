Sahte estetikçi kuaför, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı

ADANA'da kendini doktor olarak tanıtıp kalıcı dolgu yaptığı kadınların sağlık sorunları yaşamasına neden olduğu iddia edilen 34 yaşındaki kuaför Soner Gülnaz, hırsızlık suçundan yargılandığı davada 5 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşince, yakalanıp cezaevine gönderildi.

Kentteki bir marketten 2012'de 2 şişe rakı çaldığı gerekçesiyle Erdemli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Soner Gülnaz'a 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay'ca onanan Gülnaz, teslim olmadı. Dudaklarına kalıcı dolgu yaptığı kadınların hastanelik olmasının ardından gündeme gelen Soner Gülnaz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polislerce merkez Seyhan İlçesi'ndeki Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Kendini doktor olarak tanıtıp kadınlara kalıcı dolgu yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Soner Gülnaz, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

Mağdur ettiği kadınların şikayeti üzerine hakkında savcılık soruşturması süren Soner Gülnaz'ın hırsızlığın yanı sıra yaralama ve hakaret gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

DHA