Sahte jandarmaya gözaltı

MANİSA'da, kendini 'jandarma uzman çavuş' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.Y., gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, geçen 7 Mart'ta, kendisini 'jandarma uzman çavuş' olarak tanıttığı belirtilen M.Y.'nin ücretsiz akaryakıt aldığı yönünde şikayet üzerine, çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip evine operasyon yaptı. Geçen pazartesi günü M.Y. gözaltına alınırken, evindeki aramada 1 el telsizi, 1 el telsiz mikrofonu, 1 isim, rütbe ve görev bilgisi yazılı masa isimliği, 1 tabanca şarjörü, 1 jandarma amblemi ve üniformalı lı kupa bardak, asayiş olayları notları alınmış ajanda, jandarma amblemli cüzdan, rütbe ile 300 adet üniforma ile çekim yapılmış bulundu. M.Y., bugün işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

DHA