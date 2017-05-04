Sahte kimlikle yakalanan cezeavi firarisi: Çek düşmanlarım yakışıklı görsün

ADANA'da hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından aranan Turan Engin ile cezaevi firarisi Sergen Akbay, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan şüpheliler sağlık raporu için getirildikleri Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüphelilerden Serkan Akbay, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdikten sonra 'Çek de düşmanlarım yakışıklı görsün. Çek, çek' diye seslendi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan cezaevi firarisi Serkan Akbay ile satmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek suçlarından yakalama kararıyla aranan Turan Engin'in Yenidam Mahallesi'nde saklandıklarını belirledi. İki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Akbay ile Engin'i narenciye bahçesinde kovalamaca sonrasında yakaladı. Üzerlerinden kendi ları bulunan başkalarına ait kimlikler ele geçirilen 2 zanlı, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Serkan Akbay ile Turan Engin, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Ekip otosundan indirilen şüpheliler kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırmak istedi. İki şüpheliden Turan Engin, ekip otosuna bindirilirken, 'Çek de düşmanlarım yakışıklı görsün. Çek, çek' dedi.

DHA