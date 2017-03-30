Sahte para ile alışveriş yapan sevgililer tutuklandı

KIRIKKALE'de sahte para ile alışveriş yapan M.Ç.Y. ile sevgilisi S.M.İ., yapılan ihbarın ardından harekete geçen polis tarafından yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin sahte para ile alışveriş yaptıklarına yönelik ihbar üzerine harekete geçti. İstanbul'dan geldikleri, sahte olduğu belirlenen 30 bin TL'nin 7 bin TL'sini yolda harcadıkları belirlenen 24 yaşındaki M.Ç.Y. ile sevgilisi 22 yaşındaki S.M.İ., Kırıkkale'de esnaftan sahte para ile alışveriş yapmaları sonucu takibe alındı. İl genelinde araştırmaya geçen ekipler, sevgili oldukları belirlenen iki zanlıyı yakaladı. Zanlıların üzerlerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan aramada 100 TL'lik 223 sahte banknot ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde haklarında işlem yapılan ve daha sonra ise Adliyeye sevk edilen M.Ç.Y. ile sevgilisi S.M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ndeki cezaevine gönderildi.

DHA