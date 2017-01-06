Sahte parayla alışveriş yapan Kübra, tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın ilçelerinde sahte 200 TL'lik banknotlarla alış veriş yaptığı iddiasıyla 20 yaşındaki Kübra Keskin, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği mahkemede tutuklanan Keskin, İstanbul'dan geldiğini ve sahte parayla alış veriş yapması karşılığında günlük 500 lira aldığını söyledi.

Tekirdağ'ın ilçelerinde sahte parayla alış veriş yapılması üzerine artan şikayetler üzerine, polis geniş çaplı araştırma başlattı. Son olarak Kapaklı İlçesi'nde son 1 ay içinde sahte parayla alış verişin artması üzerine, polis güvenlik kameralarını inceleyerek, sahte 200 liralık banknotları kullanan şüphelinin bir kadın olduğunu belirledi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir börekçide Kübra Keskin'i sahte 200 lira ile alış veriş yaparken suçüstü yakaladı.

Polisteki soruşturmasında sahte parayla alış veriş yaptığını itiraf eden Keskin, "İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalışıyorum. Beni İstanbul'dan otomobille buraya getirip, sahte para verip alış veriş yaptırıyorlar. Ben bunu ek iş olarak yapıyorum ve karşılığında günde 500 TL kazanıyorum" dedi. Keskin, sevk edildiği Çerkezköy adliyesinden çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis, Kübra Keskin'i Kapaklı'ya araçla getirenlerin tespit edilmesi için soruşturmayı sürdürüyor.

DHA