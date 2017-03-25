Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya Haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanından 'Hakan Şükür' tepkisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanından 'Hakan Şükür' tepkisi
22:4625 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanından 'Hakan Şükür' tepkisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanından 'Hakan Şükür' tepkisi

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Toçoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray Kulübü'nden ihraçlarının reddedilmesine tepki gösterdi.
Galatasaray Kulübü'nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçlarının reddedilmesine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tepki gösterdi. Toçoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de desteklediğim Galatasaray taraftarlığım son bulmuştur. Sonuna kadar Sakaryasporluyuz" diye yazdı.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar