Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanından 'Hakan Şükür' tepkisi

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Toçoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray Kulübü'nden ihraçlarının reddedilmesine tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü'nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçlarının reddedilmesine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tepki gösterdi. Toçoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de desteklediğim Galatasaray taraftarlığım son bulmuştur. Sonuna kadar Sakaryasporluyuz" diye yazdı.

DHA