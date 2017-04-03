Sakarya Valiliği'ni işgal eden 196 asker ile Fethullah Gülen ve Adil Öksüz'ün yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni işgal eden 121'i tutuklu 196 asker ve 2 sivil ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 200 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ferizli İlçesi'nde mahkeme salonuna dönüştürülen spor salonunda başladı.

Ferizli L Tipi Cezaevi yolu üzerinde bulunan mahkeme salonuna dönüştürülen spor salonunda başlanan ve Sakarya 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen 1 nolu sanık, örgütün 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz ise 2 numaralı sanık olarak yer alıyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Anayasayı ihlal' suçundan hazırlanan bin 353 sayfalık iddianamede, sanık olarak yer alan eski 1'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal hakkında birer kez ağırlaştırılmış ömürboyu ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis, 149 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış ömürboyu ile 185 yıl 6'şar aydan 314'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşmanın ilk günü mahkeme salonunun önünde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti. Polis ve jandarmaların yanı sıra özel harekat polisleri de görev yaparken, duruşmayı takip edecek olan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Duruşmayı izlemek isteyen gazetecilere de ise akredite zorunluluğu getirildi.

İddianamede, Adil Öksüz'ün FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda idare eden firari şüpheli Adil Öksüz'ün Sakarya ilinde gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamına göre şüpheli Öksüz'ün anayasal düzeni cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüste bulunmuş olması nedeniyle anayasayı ihlal ve atılı diğer suçları işlediği anlaşılmıştır."

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da aralarında bulunduğu 23 kişi davada müşteki olarak yer alıyor. Müştekiler arasında darbe girişimi sırasında yaralanan 14 kişinin de bulunduğu kaydedildi.

DHA