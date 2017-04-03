Sakarya Valiliği'ni işgal eden 196 asker ile Fethullah Gülen ve Adil Öksüz'ün yargılanmasına başlandı (2)

DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETEN KOMUTAN İFADE VERDİ

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 138 tutuklu asker hazır bulundu. İlk savunmayı 15 Temmuz gecesi Sakarya'da darbe girişimiyle ilgili talimatları veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun yaptı. Coşkun, o gece Sakarya Valiliği'nde yaralanan 19 sivilin asker değil, pesonelin elinden silahını alan vatandaşların sıktığı kurşunlarla yaralanmış olabileceğini belirterek, "Yaralanan kişilerin ne şekilde ve kimler tarafından yaralandığı şüphelidir. Bununla ilgili net bulgu yoktur. Kalabalık arasına karışan siviller olayı provoke etmiş olabilir. Kalabalığın arasına karışıp personelimizin elinden silahı alıp kullananlar da olabilir. Ben ne bir vatandaşın askeri linç edeceğine, ne de bir askerin sivile ateş edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yazıyla gelen talimatı yerine getirdiğini anlatan Uğur Coşkun şöyle ifade verdi:

"Ankara'ya gidiyordum, saat 18.30'da Murat Binbaşı beni aradı. Bir samimiyetim yok onunla. 'Komutanım birliklerinize alarm verin' dedi. 'Hayırdır ne için' dedim. Sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. 'Bunu telefonda mı söylüyorsunuz' dedim. Yolda Albay Ahmet Üzer'i aradım. 'Tüm personele ulaşın, birliklerinde toplansınlar, ciddi bir durum var' dedim. Ahmet ne olduğunu sorduğu zaman 'sıkı yönetim ilan edilmiş' dedim. Kandıra ile de irtibata geçmelerini yol ve kavşakları da kontrol etmelerini emir ettim. Kışlaya varışım 22.0022.30 arasıydı. Personelin bulunduğu nizamiyenin oradaki alana geldim. Geldikten sonra ilk Ahmet Üzer'le görüştüm. Genelkurmay'dan gelen sıkıyönetim evrağını verdiler. Valilik, belediye gibi kamu binalarının güvenlik altına alınmasını tekrarladım. 'Sıkıyönetime engel olunması durumunda gerekli emniyet tedbirini alacaksınız, gerekirse askerin silah kullanma yetkileri çerçevesinde ateş edeceksiniz' dedim. 'Valilik kampüsünün emniyete alınmasını sağlayın' dedim. İzmit'i arayarak tank göndersinler dedim. Jandarma komutan vekili Burhan Bey'i aradım, 'takviye ihtiyacımız var' dedim. O da 'bizim de sayımız az' dedi. İl emniyet müdürünün aradım, Genelkurmay'dan gelen hususları aktardım. 'Ben sizden emir almam, valiye söyleyeyim ona göre hareket ederim' dedi. Valiliğe gelip bize engel olabilir düşüncesiyle emniyet müdürü ve vali beyin kontrol altına alınmaları gerekir diye düşündüm."

Whatsapp'tan oluşturulan gruptan bilgi aktaran Coşkun, bu mesaj grubuna Genelkurmay Başkanlığı tarafından alındığını zannettiğini ifade ederek, "O gece beni gruba kim dahil ettiğini bilmiyorum. İsmi 'Yurtta Sulh' adında bir gruptu. Ben bunun Genelkurmay tarafından kullanılan pratik bir uygulama olduğunu düşündüm. Sakarya'daki faaliyetlerin bilgilerini bu gruba aktardım. Bu sırada valilikte görevli Ahmet Üzer bana kampüste toplanan halkın içeriye girmeye çalıştığını söyledi. Kendilerine kesinlikle içeri alınmamalarını söyledim. Takviyeler geliyor dedim. Yolladığım bir takviye birlik valiliğe ulaşamadı. Bunlar olurken Çark Kışla'daydım. Ahmet Albay, valilikteki halkın kendilerini linç etme girişiminde bulunduğunu söyledi. Personel arasındaki birliğin kaybolduğunu bildirdiler. İsmail yüzbaşıya tüm personeli toplayıp kışlaya dön emri verdim. O gece valilikte yaralılar olduğunu duydum ama bunların halktan olduğunu bilmiyordum. Vatandaşa doğrudan ateş edilmesi emrini verdiğim söz konusu değildir" diye konuştu.

Uğur Coşkun, FETÖ'yle bağlantısı olmadığını ve 15 Temmuz gecesiyle ilgili açıkığa kavuşturulması gereken bir çok nokta olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Ben binaya girmeden Ege Ordu Komutanlığı'ndan harekatın emir komuta zinciri içinde olmadığına dair bilgilendirme yapılmış. Bu mesaj 03.00'te gelmişti. Ama benim için bir anlamı yoktu. Çünkü ben olayın zamanında farklı olduğunu anlamış ve birliklere dönün talimatı vermiştim. Ben bu olayda açıklığa kavuşturulmayan çok yer olduğunu düşünüyorum. Ülkenin ve milletin bir yere çekildiğini düşünüyorum. Bu olay esnasında TSK'nın bazı birliklerini mecburen kullandığını düşünüyorum. Ben terör örgütünün ne üyesiyim, ne de üye olanlarla bir alakam vardır. Ben bugüne kadar tek bir yere üye oldum, o da iftihar edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'dir."

Duruşmada Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir de hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı alınan savunma sonrası duruşmaya yarına kadar ara verdi.

DHA