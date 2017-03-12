Sakarya'da 2 bin kişi Hollanda'ya tepki için yürüdü

SAKARYA'da yaklaşık 2 bin kişi Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellemelerine tepki göstermek için ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle yürüdü.

Sakarya'da vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Hollanda'nın Türk bakanlara karşı tutumuna tepki göstermek için kent merkezinde bulunan Çark Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişi akşam saatlerinde cadde girişinde toplandı. Ellerinde 'Avrupa şaşırma, sabrımızı taşırma' ve 'Hollanda, Almanya kardeştir, ikisi de kalleştir' gibi dövizler ile Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup cadde de tekbirlerle yürüdü.

Yürüyüşe siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cadde de bulunan diğer vatandaşlar, kalabalık grubun sloganlarına eşlik ederek yürüyüşe alkışlarıyla eşik etti.

Yüzlerce kişi, caddeyi bir baştan diğer başa yürüyerek şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı (SAKEV) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özen, burada oluşturulan platformda yaptığı açıklamada Hollanda'nın düşmanlığını açıkça ilan ettiğini söyleyerek, "Hollanda düşmanlığı açıkça ilan etmiştir. Biz biliyoruz ki bu düşmanlık yeni değildir, bu düşmanlık sadece Türkiye'yle de sınırlı değildir. Her fırsatta medeniyetin beşiği olduğunu savunan Avrupa, medeniyetin de sahte olduğunu teşhir etmiştir. Hanım olan bir bakanımızın karşısına silahlı güçleri dikecek kadar kabalaşmış, elçiyi ziyaret etmesine bile tahammül edemeyecek kadar barbarlaşmışlardır" dedi. Yürüyüş basın açıklamasının ardından yapılan dua ile son buldu.

DHA