Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun Haberi: Sakarya'da 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
12:0110 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Sakarya'da 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Sakarya'da 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli yeniden gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Sakarya, Eskişehir, Samsun ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli 4 Mart'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar