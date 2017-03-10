Sakarya'da 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli yeniden gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Sakarya, Eskişehir, Samsun ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli 4 Mart'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA