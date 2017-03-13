Sakarya'da Bylock operasyonunda 9 tutuklama
ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock kullandıkları, örgütle ilişkileri tespit edilerek gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Sakarya Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. H.S.K., öğretim görevlisi F.F, işçi A.A., Nükleer Tıp Teknisyeni F.T., şoför H.K., Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü İ.K, itfaiye şoförü Ş.Ö., öğrenci F.T. ve müteahhit E.Ş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğretmen G.S.D, işçi B.Ş., astsubay S.E. adli kontrol şartıyla, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Mezarlıklar Sorumlusu M.T. ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem görevlisi S.Ş. mahkemece serbest bırakıldı.
DHA