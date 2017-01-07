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Sakarya Haberi: Sakarya'da eğlence mekanları denetlendi

Sakarya'da eğlence mekanları denetlendi
12:587 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Sakarya'da eğlence mekanları denetlendi
Sakarya'da eğlence mekanları denetlendi

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde polisin eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulamasında ruhsatsız 1 tabanca ile 5 tüfek ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karasu'da eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden ekipler Karasu'da faaliyet gösteren çok sayıda eğlence mekanına aynı dakikalarda girdi. Gazinolarda bulunan vatandaşlar ve çalışanların kimlikleri sorgulanırken, şüpheli görülenlerin üst araması yapıldı. Bazı otomobillerin de arandığı uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.

 

 

 

 

DHA

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