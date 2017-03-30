Sakarya'da FETÖ davaları spor salonundan dönüştürülen duruşma salonunda yapılacak

SAKARYA'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin açılan davanın görülmesine 3 Nisan'da başlanacak. 121'i tutuklu 200 sanığın yargılanacağı dava için spor salonu duruşma salonu olarak hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen ve 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 121'i tutuklu 200 sanık hakkındaki iddianame Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame 6 bölüm ve bin 353 sayfadan oluşuyor. Darbe girişimi sırasında Sakarya'da Valiliği işgal eden, kamu düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden askeri personelin yargılanacağı dava 3 Nisan Pazartesi günü görülmeye başlanacak. Sakarya Adliyesi'nde fiziki şartlar yetersiz olduğu için Ferizli İlçesi'nde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na ait spor salonu duruşma salonuna dönüştürüldü. 288 sanığın aynı anda hazır olmasına imkan sağlayan duruşma salonunda, cumhuriyet savcıları, avukatlar, müdafilerin ve izleyicilerin de oturacağı alanlar oluşturuldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Pazartesi günü başlayacak duruşma öncesi basın mensuplarına duruşma salonu hakkında bilgi verdi. Mağdurların yanı sıra vatandaşların da takip edebileceği duruşma salonunun bulunduğu spor salonu girişinde polis arama noktası oluşturuldu. Spor salonunun duruşma salonuna dönüştürülmesi sürecini anlatan Başsavcı Mhemet Özel, "Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilimizde yaşanan hadiselerle alakalı sayının da fazlalığı dikkate alındığında böyle bir yargılama alanına ihtiyacımız hasıl oldu. Devletin bütün kurumları Sakarya'da kendi ellerinden gelen imkanları sunarak burada ülkemizin geleceği ile alakalı hukuki zeminlere uymayan ve darbe girişiminde bulunan zihniyetin hukuki zeminde karşılığını alacakları adil bir şekilde yargılama sistemini oluşturabilecekleri bir alan tesis edilmeye çalışıldı. Fiziki şartların öngördüğü şekilde yargılama sürecinde herhangi bir sıkıntıya zemin oluşturmadan yürütebilmek için tedbirler almaya çalıştık" diye konuştu.

Mehmet Özel, dava sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu alanda 288 kişinin yargılaması yapılabilecek. Fiziki şartlar ona göre genişletilir, daraltılabilir. Buradaki tek derdimiz tek amacımız ülkemizin hukuki zeminine uygun şekilde, ülkemizin geleceğine kast eden her kim varsa hukuki zeminde mücadele etmek. Hukuki karşılığı neyse onları yargılama süreci sonunda takdir etmek ilgili bağımsız mahkemelerimize ait. Biz başsavcılık olarak onlara rahat çalışabilecekleri alan tesis etmeye çalışıyoruz. Bu aşamada tek derdimiz sıkıntısız sorunsuz bir şekilde yargılama sürecinin ülkemize yakışır bir vaziyette sürdürülebilmesi ve kısa zamanda hak ettikleri karşılığı neyse adil yargılama sonrasında o cezayı almaları. Mahkeme önümüzdeki haftadan itibaren sadece bu dosyaya odaklanacak şekilde bir program yaptı. Aralıksız yargılama devam edecek. Belli bir süre sonra ara verecek. Bütün sağduyulu vatandaşların genel beklentisi aynı şekilde, sürecin geciktirilmeksizin hızlı bir şekilde hak edenlerin hak ettiğini en ağır şekilde alması konusunda bütün gayretimiz bu boyutta."

DHA