Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 2 milyar liralık mal varlığına el konuldu

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütünün 70 kurum ve kuruluşu kapatıldı. Ayrıca terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 25 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum atanırken, el konulan mal varlıklarının 2 milyar lira civarında olduğu belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Vergi Denetim Kurulu Sakarya Bölge Başkanlığı'na bağlı vergi müfettişleri terör örgütünün finansmanına yönelik olarak araştırma yaptı. Darbe girişimi sonrasında başlatılan araştırma sonrasında terör örgütüne ait 18 dershane, kurs, etüt merkezi, 14 yurt, 14 dernek, ayrıca ilkokul, ortaokul, fen ve Anadolu liseleri de olmak üzere 12 okul ve 1 sağlık kuruluşuna, bina, depo gibi taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 5'i ABD bağlantılı 25 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum atandı. 70 kurum ve kuruluş ile 25 şirketle birlikte el konulan mal varlıklarının 2 milyar lira olduğu belirtildi.

DHA