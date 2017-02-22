Sakarya'da iki ilçe müftüsü gözaltına alındı

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Karasu Müftüsü Mustafa Aydın ile birlikte Serdivan Müftüsü Ömer Yay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Karasu Müftüsü Mustafa Aydın ile Serdivan Müftüsü Ömer Yay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karasu Müftüsü Mustafa Aydın, Afyon'da katıldığı ilçe müftüleri toplantısında gözaltına alındı. Mustafa Aydın Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Serdivan İlçe Müftüsü Ömer Yay ise bugün öğle saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Bylock kullandıkları iddiasıyla aralarında kamudan ihraç edilen memurlarında bulunduğu 10 kişi bulunduğu öğrenildi.

DHA