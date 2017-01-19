'Sakin şehir' Seferihisar'da, orkinos çiftliği tepkisi

İZMİR'in 'cittaslow' (sakin şehir) unvanlı ilçesi Seferihisar açığında kurulacak orkinos çiftliğine karşı çevrecilerin başlattığı mücade sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2008 yılında, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'ni de içine alacak şekilde 11 su ürünleri yetiştiriciliği alanı belirledi. Bunlardan iki tanesinin de Sığacık açıklarına yapılmasına karar verildi. Çipura ve levrek çiftlikleri için çevrecilerin idare mahkemesindeki sürdürdüğü mücadele sırasında, 2009 yılında bu kez orkinos çiftlikleri için de bakanlıktan vize çıktı ve 'ÇED olumlu' kararı verildi. Bunun iptali için İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açan çevreciler, bu kararı iptal ettirdi. İptal kararını Danıştay da onadı. Ancak karar uygulanamadan bu kez eksiklikler giderildiği gerekçesiyle ikinci kez aynı yer için 'ÇED olumlu' kararı verildi. Çevreciler bu kez de 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bunun için de iptal kararı çıktı, ancak Danıştay, yerel mahkemenin oluşturduğu bilirkişi heyetinde çevre mühendisi olmaması ve tarafların itirazlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle kararı bozdu.

DENİZDE KEŞİF ZAMANI

Yerel mahkeme, kararın bozulmasından sonra bu bölgede yeniden bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verdi. Yarın yapılacak keşif sırasında çiftliklere karşı çıkan çevrecilerin de eylem yapacağı öğrenildi. Denize teknelerle açılacak olan çevreciler adına mücadeleyi yürüten avukat Şehrazat Mercan, "2008 yılında bakanlıkça yapılan çevre düzeni planında, İzmir, Çeşme, Karaburun yarımadasında 11 tane su ürünleri yetiştiricik alanı belirlendi. Yağcılar Demircili Çevre Koruma Derneği (Yadem) olarak, bu plana dava açtık, iptal ettirdik. Akkoy Sitesi, Altınköy Sitesi adına dava açıldı. Planı yine iptal ettirdik. Bu kez dediler ki 'Orada biz plan değil tebliğ ile yapıyoruz' arkasından 3 tane çipura ve levrek çiftliğine ÇED gerekli değildir kararırı verdiler. Bizler koyun kümülatif etkisi tartışılsın dedik. Burası tam bir açık deniz değil, sirkülasyon olmaz, pislik gitmez dedik. Antalya Gazipaşa'dan gelen orkinos çiftliğine bakanlık ÇED olumlu kararı verdi. Orkinos davalarına Seferihisar Belediyesi de dahil oldu. Otellerde turizm etkilenecek diye dava açtı. Kazandığımız bu davalar Danıştay'da bozuldu. Bozma gerekçesi; karşı tarafın itirazları değerlendirilmediği ve bir de heyette çevre mühendisi olmadığı. Yarın, Sığacık Koyu'nda balık çiftliklerine İzmir 1'inci İdare Mahkemesi ile keşfe gidecek. Heyette, hidrolog, biyolog, çevre mühendisi turizm ekonomisinden uzmanlar da var. Sakin şehir çünkü orası, yarınki keşif çok önemli koy için kader günü" dedi.

Çeşme Ildırı'dan bir çiftliğin de Sığacık'a getirileceğini anlatan Şehrazat Mercan, "Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Ildırı'dan çok büyük kapasiteli bir çiftliği buraya getiriyorlar. Yazın bu çiftliklere, larva üretmek için tesis kurmak üzere arıtma tesisinin kirli suyunu deşarj etmek üzere kanal yapıldı. O kanalı da Demircili Köyü önündeki Aracık denilen antik kent kalıntısı olan yere ilişkin arkeolojik kanal üzerine yaptılar. Anıtlar Kurulu'na başvuruldu, kaldırın diye kaldırmak arkeolojiye zarar verir diye reddedildi. Sadece deniz değil kıyılar da tehdit altında" diye konuştu.

DHA