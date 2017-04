'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri' sahiplerini buldu

SAKIP Sabancı, ölümünün 13'üncü yılında, 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri' töreni ile anıldı. Bu yıl, Jüri Özel Ödülü'ne Nermin Abadan Unat layık görüldü. Eşit ağırlıklı verilen 3 'Makale Ödülü' ise bağımsız araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, City University of New York'tan Zeynep Selen Artan-Bayhan ve Florida Üniversitesi'nden Tolga Tezcan'ın oldu.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü', Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde bu akşam, Sabancı Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

'EĞİTİME, BİLİME VE BİLİM İNSANLARINA ÇOK DEĞER VERİRDİ'

Törenin açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 'Sakıp Sabancı denildiğinde elbette ilk olarak aklımıza ülkesini çok seven, Türk halkı tarafından çok sevilen, samimi, açık yürekli, pozitif, hoşgörülü ve sağduyulu kişiliği geliyor. Eğitime, bilime ve bilim insanlarına çok değer verirdi. Yeniliklerin sıkı bir takipçisiydi. Teknoloji, gelişim onu heyecanlandırırdı. Gençleri dinler, onların düşüncelerini dikkate alırdı. Her fırsatta gençlerin önünün açılması gerektiğini hatırlatır, onlara duyduğu güveni dile getirirdi. İşte bu nedenlerle en önem verdiği proje üniversite idi. Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının tek kriterinin iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerle olacağına yürekten inandı. Sabancı Topluluğu, bir dünya üniversitesi kurmak üzere yola çıktığında, öncü ve yapıcı yaklaşımlarıyla üniversitemizin her aşamasında yol göstericimiz, bizi gönülden destekleyen, cesaret veren kişiydi' dedi.

'TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORLAR'

Sabancı Üniversitesi'nde evrensel değerlere bağlı, bilimin önderliğinde, çağdaş, dünyaya açık, aydın gençler yetiştiğini belirten Güler Sabancı, 'Üniversitemizin başarılı mezunları, dünyanın en iyi üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yapıyor; uluslararası şirketlerde yöneticilik görevleri üstleniyorlar. Kendi işlerini kuran girişimci mezunlarımız da Sakıp Bey'i örnek alarak, Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Sabancı Üniversitesi dünya sıralamalarında Sakıp Bey'in gurur duyacağı sonuçlara erişiliyor' diye konuştu.

Sabancı sözlerini şöyle sürdüdü:

'Sakıp Bey hayatı iyi kavramış birisiydi. Ve sadece fen bilimlerinde, tıpta ilerlemek değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğini ve onun tabiriyle 'Beraber koşmaları' gerektiğini iyi biliyordu. Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında verilen ilk ve tek akademik ödülü olan 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'ni ihdas etti. Ödüllerimiz kapsamında, geçtiğimiz yıllarda demokrasiden çeşitliliğe, kentleşmeden cinsiyet eşitliğine ülke ve dünya gündemindeki önemli konuları ele almıştık. Bu yıl araştırma ödülleri konumuz ise, 'Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar' olarak belirlendi.'

ÖDÜLLER…

Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat; Türk dış göçüyle ilgili sorunlar ile yurtta ve yurt dışında gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalarıyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Eşit ağırlıklı verilen 3 'Makale Ödülü' ise; 'Hiç olmazsa bir evimiz var: Soylulaştırılan Bir Berlin Mahallesinde Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Gündelik Deneyimleri' başlıklı makalesiyle bağımsız araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, 'Yurtdışında İbadet: Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiyeli Göçmenlerin Dinsel Sınırları ve Deneyimleri' başlıklı makalesiyle City University of New York'tan Zeynep Selen Artan-Bayhan, 'Köprü Kurmak mı, Yakmak mı Gurbetçilerin Geriye Dönüş Niyetleri' başlıklı makalesiyle Florida Üniversitesi'nden Tolga Tezcan'ın oldu.

Nermin Abadan Unat ödülünü; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'ndan aldı.

Makale ödülleri sahipleri ise ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'nun elinden aldı.

'BİZE YARININ DEĞERLERİNİN YOLUNU ÇİZEN MUSTAFA KEMAL'DİR'

Nermin Abadan Unat ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, 'Çok değerli konuklar ve bana bu ödülü layık gören uluslararası jüri, Sakıp Bey'in ruhu çok mutlu olmuştur. Türkiye'yi ileriye götürmek isteyen bir öncüydü. Bu öncülüğün nasıl güzel meyve verdiğini siz de görüyorsunuz. Kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirdi. İşte yanımda Güler hanım. İş aleminde çelik bir leydi olarak biliniyor. Hayalini kurduğu üniversitenin rektörü de kadın. Strasbourg'da 18 sene kadın-erkek komisyonu'na hizmet ettim. Bize yarının değerlerinin yolunu çizen Mustafa Kemal'dir. Ondan ayrılmayacağız' ifadesini kullandı.

DHA