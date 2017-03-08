Şal almak isteyen kadınlar başkanı ezecekti

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, hediye edilmek üzere alana getirilen şallar izdihama neden oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde çelenk koyma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Birsen Özen ve yaklaşık 200 kadın törene katıldı. Program Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Birsen Özen, Kadın Meclisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününü yaşanan taciz, tecavüz ve cinayetlerden dolayı kutlama günü olarak değil anma günü olarak kabul ettikleri söyledi. Büyükşehir belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, hedeflerinin şehri, kadınların en mutlu olduğu kent haline getirmek olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Dünya Kadınlar Günü programında konuşmaların ardından alana kadınlara dağıtılmak üzere torbalar içerisine konmuş şallar getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, torbalardan birinin içinden bir şal alıp, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Birsen Özen'in boynuna taktı. Bu sırada alandaki kadınlar, şallara ulaşabilmek için izdiham yarattı. Oluşan izdihamla birlikte kadınlar, ezilme tehlikesi yaşadı. Kadınlar hediye şallara sahip olabilmek için birbirleriyle yarışırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da ezilme tehlikesi geçirdi. Oluşan kalabalıkta kısa süreli mahsur kaldı. Kadınlara sık sık sakin olmaları uyarısı yapılırken, izdihamda herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadı.

DHA