Sala okuyan müezzini tartaklayanlar yargılandı

İZMİR'de 15 Temmuz'da darbe girişimi gecesi sala okuyan Narlıdere İlçesi'ndeki Kutlu Yalvaç Cami'nin müezzini Mehmet Kuzgun'u tartakladıkları iddiasıyla 1'i tutuklu, 1'i firari toplam 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sosyal Tesisler'de bulunan duruşma salonunda görülen davaya, 1'i tutuklu 2 sanık, cami müezzini Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanık Adil C. darbe girişiminin yaşandığı gece olayları televizyondan takip ettiklerini, bu sırada sala okunmaya başlandığını ne olduğunu anlamaya çalışmak için camiye gittiklerini söyledi. Davada sanık olan ve firari olarak aranan İlknur C.F. ile müezzin arasında tartışma çıktığını belirten Adil C., “Kendisinin de bunun üzerine dayanamayarak görevli müezzini iteklediğini söyledi. İtekleme dışında müezzine bir temasım olmadı. Darp olayı da ablam İlknur C.F. ile yaşanan arbede sırasında olmuştur. Hayatımın hiç bir döneminde FETÖ ile bir bağım olmadı" dedi. Tutuksuz yargılanan sanık Pınar D. ise, darbe girişimi gecesi çocukları uyuttuğu sırada sala sesinin geldiğini, ağabeyi ve kardeşinin camiye gittiğini öğrenmesinin ardından kendisinin de onların arkasından camiye gittiğini belirterek, "Camiye gittiğimde ağabeyim ve kardeşimi müezzinle tartışırken gördüm. Müezzini 3 kardeş tarafından dövüldüğü iddiaları doğru değil" dedi.

Sanık İlknur C.F'nin aukatı müvekilinin Almanya'da bulunduğunu bu nedenle ifadesinin oradan alınması talebinde bulundu. Darbe girişimi sırası camide sala okuyan müezzin Mehmet Kuzgun ise, “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzmir İl Müftülüğü'nün cep telefonuna sala okunması yönünde emir gönderdi. Ben de camiye gidip görevimi yaptım. Sala okuduktan sonra sanıklar Adil C. ve İlknur C.F., 'bu saatte sala okunur mu 'diye bana çıkıştı. İlknur C.F'nin omuzuna ve sırtıma elindeki taş ile Adil C'nin ise karnıma yumruk attı. Bu kişilerin ayakkabılarıyla camiye girerek beni dışarı çıkarıp yüzüme vurarak gözlüğümü kırdı. Daha sonra bu kişilerin elinden kaçmayı başardım. Üç kardeşten de davacı ve şikayetçiyim" dedi. Duruşma savcısı Adil C.'nin tutukluluk halinin devamına, Pınar D.'nin de tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Adil C'nin tutukluluk halinin devamına, Pınar D'nin ise tutuklama talebinin reddine ve adli kontrol şartının devamına, firari sanık İlknur C.F'nin ise bulunduğu yerden ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA