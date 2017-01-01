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İstanbul Haberi: Saldırıda hayatını kaybeden Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Saldırıda hayatını kaybeden Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
11:581 Ocak 2017
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Saldırıda hayatını kaybeden Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Saldırıda hayatını kaybeden Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

ORTAKÖY'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakmak'ın abisi Erkan Çakmak, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina'da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor." diye konuştu,

Çakmak'ın diğer abisi Erhan Çakmak ise "Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana vatan sağolsun dediler. Eyvallah dedim. Hepsi vatanımız evladı dediler. Öldürdüler. Kardeşimi öldürdüler" diye konuştu.

 

 

 

DHA

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