Saldırıya uğrayan Ak Partili başkanın ağabeyi toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde dün akşam evinin önünde kardeşi Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Murat Ayhan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esendere Beldesi'nde referandum çalışması yaptıktan sonra Yüksekova'ya dönen Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat Ayhan, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Tayfun Ayhan hafif, ağabeyi Murat Ayhan ise ağır yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tayfun Ayhan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'da olan Ayhan'ın ailesi, sabah saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havaalanı'na indikten sonra cenazeyi Yüksekova Devlet Hastanesi morgundan aldıktan sonra Esentepe Mahallesi'nde bulunan Akarsu Camisi'ne götürdü.

Buradaki cenaze törenine, kardeşi Tayfun Ayhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık,, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti milletvekilleri Zeki Aygün, Kerim Yıldız, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından da Murat Ayhan'ın cenazesi Akalan Mezarlığında toprağa verildi.

Mezarlıkta sinir krizi geçiren ailesi ise yakınları tarafından sakinleştişrilmeye çalışıldı. Ayhan'ın cenazesi toprağa verildikten cenazeye katılanlar, Akarsu Camisi'nde aileye başsağlı diledi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, burada açıklama yaptı. Çalık, şöyle konuştu:

"Dün hain terör örgütünün yapmış olduğu kalleşce saldırının Esendere Belde Başkanımızın kıymetli evladımızın abisi ile birlikte Esendere, bölgemizde mahalle arasında dolaşırken kalleşçe yapılan saldırı sonucu şehit verdik. Bu kalleş saldırıyı hepimiz lanetliyoruz. Burda görmüş olduğumuz o yürekli Hakkari ve Yüksekovalı kardeşlerimizi terör örgütlerine bir sözü var. Bütün Hakkari ve Yüksekovalılar tek yürek olmuş vaziyette bu vatan için, bu bayrak için her biri tek tek can vermeye hazırdır. Bilsinki terör örgütlerine mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz bu vatan için, bu bayrak için canımızı vermeye her zaman hazırız. Kalleş terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. En önemlisi bu mücadeleyi yaparken valimiz, komutanlarımız, emniyetimiz bütün güçlerimizle vatandaşımızın yanındayız. Ben bu kararlı duruş için bütün Hakkarili kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Onların bu yürekli duruşu bizleri güçlendiriyor. Bilsinlerki terör örgütleri bunların hesabı sorulacak ve kanları yerde kalmayacaktır. sonuna kadar terör örgütlerine karşı mücadele edeceğiz."

Ağabeyi ile birlikte saldırıya uğrayan AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan, cenaze töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Onlarca kurşun sıktıktan sonra gelip, kafasına sıkıyorlar hem de kardeşinin yanında. Arkasından ve önünden sıkıyorlar. Yere düşüyor tekrar gelip kafasına sıkıyorlar. Vatan sağolsun" dedi.

