Salih Müslim ve PKK'lı yöneticilerin 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 bin 646 yıla kadar hapsi istendi

ANKARA Güvenpark'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Şüphelilerden, aralarında PYD lideri Salih Müslim, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Zübeyr Aydar, Nuriye Kesbir gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 43 şüpheli için, 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozmak', 'Nitelikli Olarak Kasten İnsan Öldürmek', 'Nitelikli Olarak Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Etmek' suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 bin 646 yıla kadar hapis cezası istendi. 12 şüpheli için ise farklı suçlardan değişik hapis cezaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları Alpaslan Karabay, Velihattin Eldemir ve Alaadtin Akdere tarafından hazırlanan 259 sayfalık iddianamede, PYD lideri Salih Müslim, terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosu ile bombalı saldırıyı planladığı iddia edilen örgüt üyelerinin de aralarında yer aldığı 9'u tutuklu 55 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, saldırı sonrası 36 vatandaşın yaşamını yitirdiği 349 kişinin yaralandığı ve 107 kişi ve ya kuruma ait iş yerinde hazar meydana geldiği belirtildi.

TEPKİLERİ VE KÖTÜ İMAJI ÖNLEMEK İÇİN 'TAK' KULLANILIYOR

İddianamede, saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) aldı örgütün üstlendiği belirtilerek, PKK'nın yurt içinde ve yurt dışında oluşabilecek tepki ve kötü imajı engellemek amacıyla saldırıları TAK'a üstlendirdiği ifade edildi.

BOMBAYI DAHA ÖNCE ÇAMLIDERE'DE GÖMDÜKLERİ MALZEMEDEN YAPMIŞLAR

İddianamede saldırı sonrası yapılan soruşturmada, bombalı saldırı eyleminin faili olan Vahit A.'nın kullandığı otomobilin değişik tarih ve saatlerde Ankara Çamlıdere otobanına ve Akıncı Mürted mevkine giriş ve çıkışlarının tespit edildiği belirtilerek, "Kızılay Güvenpark'taki bomba yüklü aracın 13 Mart 2016 tarihinde patlatıldığı gözetildiğinde, şüpheliler Azamettin ve Sebahattin K.'nın örgütün talimatı doğrultusunda bomba yapımında kullanılan ve kriminal raporlardan anilin ve nitrometan olduğu saptanan malzemeleri Çamlıdere'ye örgütün ileride yapılacak terör eylemlerinde kullanılması hedefine yönelik Muzri Pağacın mevkine gömüp, bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu yerin saptanmasına ilişkin kamera kayıtlarını da örgüte aktarmalarından sonra, şüpheli Vahit A.'ya PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'da bombalı terör eylemi talimatı verilip, şüpheli Vahit A.'nın örgütten aldığı talimatı ve daha önceden Azamettin ve Sebahattin K.'nın çekmiş oldukları kamera kayıtlarını alarak gömülen malzemeleri bulunduğu yere kullanmış olduğu araçla ve yanında eylemi gerçekleştiren Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal ile birlikte giderek, gömülü bulunan malzemeleri bu yerden çıkartıp daha sonra şüpheli Mehmet V. D.'nin getirmiş olduğu RDX, Amonyumnitrat ve mazot ile bağlantılı şekilde bomba düzeneği oluşturup bu bomba düzeneğine anilin ve nitrometanı da ekleyerek, 13 Mart 2016'da gerçekleştirdikleri terör saldırısında kullandıkları anlaşılmıştır" denildi.

ANKARA'DA BİRÇOK NOKTANIN KROKİSİNİ ÇİZMİŞLER

İddianamede, şüphelilerden Semih Y'nin, Kuzey Irak'a gidip gelerek örgüt yöneticileri ve üyeleriyle temas kuran Rıdvan T. ile irtibatlı olduğu, örgütün emir ve talimatları doğrultusunda, Ankara Anıttepe Askeri Gazino Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneğine ait bina, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Harita Mühendisliğine ait bina, Cebeci Emniyetine ait bina ve çevresinde keşif yaptıkları, buraların larını çekip, çekilen lara ve tespit edilen adreslere ilişkin detaylı krokileri çizerek, bu binaların çevresindeki güvenlik tedbirlerinin ne olduğu, kamera ile izlenip izlenmediği, sivil polis bulunup bulunmadığı, tümsek aynalar olup olmadığı, bu yerlerin hangi saatlerde nüfus bakımından yoğunluk arz ettiği gibi bilgilerin, çekilen lar, çizilen krokiler ve elde edilen istihbari bilgilerle, PKK terör örgütü sorumlularına gönderildiğinin saptandığı anlatıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Saldırıyı gerçekleştiren Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal'ı, takip ederek organize ettiği ve ardından Urfa'ya kaçtığı tespit edilen Vahit A.'nın yakalanamadığı ve yurt dışında bulunduğu tahmin edilerek hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı belirtildi. İddianamede yapılan soruşturma sonucu saldırıyı, firari Vahit A. ile saldırı sırasında ölen Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal'ın, PKK/KCK terör örgütünden almış oldukları talimat doğrultusunda gerçekleştirdikleri anlatıldı.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozmak', 'Nitelikli Olarak Kasten İnsan Öldürmek', 'Nitelikli Olarak Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Etmek', 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek', 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlamalarla yargılanacak.

DHA