Salihli'de kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü TIR orta refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü 55 yaşındaki Süleyman Çekin yaralandı.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Süleyman Çekin idaresindeki 45 V 7974 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü Çekin yaralanırken, yaklaşık 30 ton kömür yola döküldü. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çekin'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA