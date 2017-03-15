Şam'daki intihar saldırısında 25 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'da, son bir hafta içinde ikinci bombalı intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, bombalı intihar saldırısı Şam'daki bir adliye binasının girişinde meydana geldi.

SANA'nın polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, intihar bombacısının adalet sarayı binasına girmek isterken polisin üstünü aramak istemesi üzerine bombayı patlattığı belirtildi.

Çok sayıda insanın da yaralandığı patlama, mahkeme binasında avukatlar, yargıçlar ve sivillerden oluşan bir kalabalığın bulunduğu öğlen saatlerinde meydana geldi.

DHA