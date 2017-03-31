Samsun Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

SAMSUN Valiliği, bazı kişilerin kendilerini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, bağış talebinde bulunduklarını belirterek dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları Valilik adını kullanarak dolandıran iki cep telefonu numarası kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan bazı şirket ve kuruluşları telefonla arayarak kendilerini Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, bu aramalarında 0 533 055 00 59 numaralı telefonun Samsun Valisi adına olduğunu belirterek, 0 533 018 00 59 numaralı telefonla da kendisini Özel Kalem Müdürü olarak tanıtarak bağış talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara itibar etmemelerini, Valiliğimizin bağış talebinde bulunulması için telefonla araması yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattına müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’ne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi.

DHA