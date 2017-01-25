Samsun'da 6 kilo bonzai ele geçti; 3 kişi gözaltına alındı

SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 6 kilo 51 gram bonzai, 100 miligram amonyak, yaklaşık 50 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan otobüsle kente gelen 40 yaşındaki B.V.'yi takibe aldı. B.V., Çarşamba İlçesi'ndeki bir dinlenme tesisinde otobüsten inip 34 KK 7524 plakalı otomobile binince ekipler düğmeye bastı. Polis, B.V. ile araçtaki S.Y. ve F.A.'yı gözaltına alındı. Yapılan aramada, B.V.'nin valizinde 6 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 51 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), bagajda ise uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 100 miligram amonyak, otomobil içerisinde zulalanmış 48.87 gram kokain maddesi elde geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

DHA