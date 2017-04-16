Samsun'da coşkulu referandum kutlaması

SAMSUN'da, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine vatandaşlar şehrin birçok noktasında kutlama yaptı.

Bugün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine Samsun'da vatandaşlar, şehrin çeşitli yerlerinde toplandı. Bu yerlerden biri olan İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı kutlamalarda, 'Recep Tayyip Erdoğan' lehine tezahüratlar yapıldı.

DHA