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Samsun Haberi: Samsun'da silahlı çatışmada; 1 ölü,1 yaralı

Samsun'da silahlı çatışmada; 1 ölü,1 yaralı
22:1725 Mart 2017
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Samsun'da silahlı çatışmada; 1 ölü,1 yaralı
Samsun'da silahlı çatışmada; 1 ölü,1 yaralı

SAMSUN'un aralarında husumet bulunan iki kişinin silahlı çatışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, bugün saat 20.30 sıralarında İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Ahmet Aydın, işyerinde 58 yaşındaki Seydi Denli'nin silahlı saldırısına uğradı. Aydın da yanındaki tabancayı çekip karşılık verdi. Çatışmada, vücuduna 7 kurşun isabet eden Ahmet Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Elinden yaralanan Seydi Denli ise kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı.
Polise teslim edilen Denli, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

DHA

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