Samsun'da teröre lanet şehide dua yürüyüşü

SAMSUN'un Havza İlçesi'nde düzenlenen 'Teröre lanet şehide dua' yürüyüşüne katılanlar terörü lanetledi.

Samsun'un Havza İlçesi'nde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından 'Teröre Lanet Şehide Dua' yürüyüşü düzenlendi. Mehmetçik Meydanı'nda toplananlar ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ardından 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi', 'Öğrenci Andı' ve Bayrak Şiiri okundu. Ardından basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanı Mehmet Emin İnan, şöyle dedi:

"Adı konulmamış sinsi bir savaşın içerisinde ülkemiz. Dün Çanakkale'de, Galiçya'da Dumlupınar'da ülkemin varlığına birliğine dirliğine göz koyan hainlerin babalarına dedelerine Türk'ün imanlı gücünü hürriyet aşkını vatan ve devlet sevdasını şiddetli bir şekilde göstermiştik. Bu gün de onların torunlarına hak ettikleri dersi millet olarak vermeye hazırız. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. İşte bunun en güzel kanıtı; bu soğuk kış gününde ellerinize bayrak, yüreğinde iman, kalplerinizde vatan sevdası dilinizde tekbirlerle tek yürek, tek bilek halinde buradasınız."

Grup, açıklama ardından grup ilçe mezarlığındaki şehitliğe kadar yürüdü. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

DHA