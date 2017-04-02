Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da üzerinde 8 paket bonzai ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında Barış Boğ'un 'uyuşturucu ticareti' yaptığını belirleyip takibe aldı. Sivil ekipler dün cadde üzerinde yürüyen şüpheliyi durdurup üst araması yaptı. Üzerinden 8 paket bonzai çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Barış Boğ, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.



DHA