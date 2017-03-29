Samsun'daki FETÖ davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 70'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Mehmet Kurt, "Cemaatin toplantılarına katıldım. Komiserlik sınavına girmeden önce soruları aldım. ByLock kullandığım da doğrudur" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında polis memuru ve rütbeli polislerin de bulunduğu 70'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme' suçlarından dava açılan tutuklu sanıkların tamamı duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan ise bir kişi katılmadı.

Mahkeme heyetine ifade veren ve duruşmaya Giresun Cezaevi'nden SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Mehmet Kurt, üzerine atılan suçlamayı kabul ederek, "Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak amacıyla savcılıkta ve hakimde ifade verdim. Cemaatin toplantılarına katıldım. Komiserlik sınavına girmeden önce soruları aldım. ByLock kullandığım da doğrudur. Emniyetteki lardan ve sosyal medyadan teşhis ettiğim ve toplantılara katılan meslektaşlarımın isimlerini de verdim. İsmini verdiğim arkadaşlarla toplantılara katıldık. Bazılarıyla da cemaatin düzenlediği piknikte bir araya geldik. Toplantılarda Fetullah Gülen'in kitapları okunur ve dini içerikli konular konuşulurdu" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Mehmet Cavlı ise "Evimin aranmasında ele geçen Fetullah Gülen imzalı belgenin evime nasıl geldiğini bilmiyorum. Diyarbakır veya Ankara'da görev yaptığım sırada Türkçe Olimpiyatlarına katıldım. Bu belge bana stantlarda verilmiş olabilir. Belgeyi evimde bilinçli olarak tutmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti bugünkü celsede toplam 26 tutuklu ve tutuksuz sanığın ifadesini aldıktan sonra duruşmayı yarına erteledi.

DHA