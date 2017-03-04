'Sana dayımın selamı var' deyip bacaklarından vurdu

KARAMAN'da kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaştığı 45 yaşındaki Sezai Yavuz'u, "Sana dayımın selamı var" deyip bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden Sezai Yavuz'un yanına gelen kimliği belirsiz kişi, "Sana dayımın selamı var" diyerek bacaklarına ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Yavuz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un sağlık durumunun iyi oludğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA