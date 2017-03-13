sanatçısından sosyal medya eleştirisi

Türkiye'deki Mimar Sinan Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Kosovalı Türk sanatçısı Barış Karamuço'nun açtığı 'Bağımlılıktan Dönüşüme' sergisi büyük ilgi gördü. Gençler üzerindeki sosyal medyanın etkisini masallar üzerinden teknoloji ve insanlar arasında ilişkileri yansıtmaya çalıştığını söyleyen Karamuço, masallarda sosyal medyanın etkisini ve günümüz teknolojisine yaklaşımını empoze ettiğini söyledi. Sergide Robin Hood'un altın yerine ‘like’ dağıtması, Pamuk Prenses'in 7 cücelerin yerini sosyal medyada 7 akımın yer alması gibi yer alıyor. Barış Karamuço'yu tebrik ederek söze başlayan Kosova Demokratik Türk Partisi – KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, serginin çok anlamlı olduğunu söyledi. Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği sergi bir hafta boyunca sanatseverler için açık kalacak.

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– Barış Karamuço ile söyleşi

– Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile söyleşi

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DHA