Sanayi ciro endeksi aylık bazda yüzde 3.4 arttı

– Türkiye genelinde sanayi ciro endeksi, Kasım'da aylık bazda yüzde 3.4 arttı. Kasım'da madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksindeki artış yüzde 2.2 ve imalat sanayi sektörü endeksindeki artış da yüzde 3.4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 17.7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.4 arttı.

Ana sanayi gruplarında en fazla artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7.8 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 32.8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti.

Bu artışı yüzde 10.3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 8.2 ile mobilya imalatı izledi.

En fazla azalış kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 1.6 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında gerçekleşti.

Bu azalışı yüzde 0.9 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 0.3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı izledi.

DHA