Sandık başına sedye ile götürüldü

ERZİNCAN'da yürüme engelli, 76 yaşındaki Fatma Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında oy kullanmak için sandık başına sedye ile götürüldü.

Erzincanlılar, saat 07.00'den itibaren bağlı bulundukları seçmen sandıklarında oylarını kullanmaya başladı. Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan yürüme engelli Fatma Canpolat oy kullanmaya ambulans ve sedye ile götürüldü. Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evinden sedye ile alınan yaşlı kadın, oy kullanacağı okuldaki sandık başına taşındı. Burada sedye ile okul binasına taşınan Fatma Canpolat, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatması ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Canpolat oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü Sağlık görevlilerine teşekkür eden Fatma Canpolat; “Allah hepinizden razı olsun' dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan ise, referandum dolayısıyla 21 ekip ve 53 personelle, evlerinde yaşayan hastaları alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi.

DHA