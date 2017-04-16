'Sandık yemini' ettiler

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu için sandık başında görevli olanlar, göreve başlamadan önce sandık yemini etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandumunda görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Antalya Lisesi'nde de sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazan oy pusulalarını hazırlamadan önce, ayakta 'sandık yemini' etti. Yeminin ardından zarflar ve pusulalar tek tek sayılıp mühürleri kontrol edilerek, oy kullanmaya hazır hale getirildi.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

'Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.'

DHA