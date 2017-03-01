Sanık Astsubay: Bizi infaz etmek istediler. Mahkeme Başkanı: Devlet istese öldürürdü (3)

'BİR GECEDE TERÖRİST OLDUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına MAK timinde görevli Astsubay Gökhan Güçlü'nün ifadesiyle devam edildi. Kendilerinin MAK timi olarak sürekli göreve hazır olduklarını söyleyen Gökhan Güçlü, "Görev için her zaman tetikteyiz. Malzemeleri hazırlıyorduk. Ortam çok karışıktı. Depoda Çanakkale ruhu vardı. Şarjörlerimiz yeleklerimize sığmıyordu, ama bizler zorla sığdırmaya çalıştık. Biz nereye gittiğimizi anlamadık" dedi.

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un nasıl bir gecede terörist ilan edildiyse, kendilerine de aynı uygulamanın yapıldığını ileri süren Gökhan Güçlü, "Bir insan bir gecede terörist olmaz. Ben bir gecede terörist oldum. Burada bulunanların düğünü vardı, ama gelip görevi kabul ediyor. Hangi asker bunu kabul eder" diye konuştu.

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in operasyon yapacakları kişinin Okluk Koyu'nda, tatil modunda olduğunu söylediğini duyduğunu anlatan Güçlü, "Marmaris'e gittiğimizde polisler, ikazda bulunmadan ateş etti. Bunu hala anlayabilmiş değilim. Ben hiç ateş etmedim. Mermilerin altında sürünerek araziye geldik. Araziye gittiğimizde, telefonumu açtığımda Cumhurbaşkanı'na gittiğimizi, oyuna gelerek Cumhurbaşkanı'na götürüldüğümüzü anladım. Taner binbaşı (Tamer Berber) rahatsız olduğu için teslim olduk, yakalanmadık. Emniyette ben hukuk olmadığını gördüm" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı "Hukuk olduğu için buradasın" dedi. Kasıtlı bir amaçları olsaydı orada katliam yaşanabileceğini de ifade eden Gökhan Güçlü, "Bilinçli olarak hiçbir canlıya ateş etmedim. Tamamen terör örgütü yöneticisinin Marmaris'te tatil yaptığı ve onu almaya gideceğimiz, mukavemetle karşılaşmayacağımız söylendi" dedi. Bu sırada söze giren Mahkeme Başkanı, "Terör örgütü lideri gelip Marmaris'te tatil yapıyor… Bu sana mantıklı geliyor mu" sorusunu yöneltti.

Bu soruya yanıt vermeyen Gökhan Güçlü, savunmasında ayrıca milli duyguları kullanılıp bu operasyona dahil edildiğini, kumpasa getirildiklerini, meşru bir operasyon esasıyla çıktığı için verilen görevlere itaat ettiğini iddia etti. Zaman zaman avukatlar ile sanıklar arasında gerginlik yaşanan duruşmada, Mahkeme Başkanı, Gökhan Güçlü'ye sulh ceza mahkemesindeki "Taner Berber bize 'Terör örgütü liderine operasyona gidiyoruz. Ölü ya da diri ele geçireceğiz" sözlerini hatırlattı. Gökhan Güçlü'nün bu ifadesini yalanlamaması dikkat çekti.

DHA