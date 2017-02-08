Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da 113 kamu görevlisi ihraç edildi

Şanlıurfa’da 113 kamu görevlisi ihraç edildi
12:478 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa’da 113 kamu görevlisi ihraç edildi
Şanlıurfa’da 113 kamu görevlisi ihraç edildi

RESMİ Gazetede yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şanlıurfa’da aralarında asker, öğretmen ve memurların da bulunduğu 113 kamu görevlisi ihraç edilirken, 1 sağlık teknikeri ise görevine iade edildi.
OHAL kapsamında dün çıkarılan KHK ile Şanlıurfa ve ilçelerinde terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 113 kişi ihraç edildi. İhraç edilenlerin arasında çeşitli kamu kuruluşunda çalışan 88 öğretmen, 18 asker ve 7 memur bulunuyor.
Kararnamede ayrıca merkez Karaköprü ilçesinde görev yapan sağlık teknikeri Abdurrahman Fedai ise görevine iade edildi.

<--[endif]-->

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar