Şanlıurfa’da 113 kamu görevlisi ihraç edildi

RESMİ Gazetede yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şanlıurfa’da aralarında asker, öğretmen ve memurların da bulunduğu 113 kamu görevlisi ihraç edilirken, 1 sağlık teknikeri ise görevine iade edildi.

OHAL kapsamında dün çıkarılan KHK ile Şanlıurfa ve ilçelerinde terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 113 kişi ihraç edildi. İhraç edilenlerin arasında çeşitli kamu kuruluşunda çalışan 88 öğretmen, 18 asker ve 7 memur bulunuyor.

Kararnamede ayrıca merkez Karaköprü ilçesinde görev yapan sağlık teknikeri Abdurrahman Fedai ise görevine iade edildi.

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DHA