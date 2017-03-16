Şanlıurfa'da 80 motosiklet hırsızlığına 45 gözaltı

ŞANLIURFA’da, çeşitli tarihlerde çalındığı saptanan 80 motosiklet ele geçirilirken, 45 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa polisi kent genelinde yaptığı uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 80 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Çalıntı motosikletler polis ekipleri tarafında el konularak, emniyet otoparkına götürüldü. Motosikletleri çaldıkları ileri sürülen 45 kişi ise gözaltına alındı. Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

DHA