Şanlıurfa’da ailelerin çocuk kavgası: 2'si polis, 6 yaralı

ŞANLIURFA’da çocukları arasında sabah saatlerinde çıkan kavgayla ilgili barışmak için bir araya gelen iki aile arasında başlayan bıçak, taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 2'si polis, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. Barbaros ve Rızvanoğlu ailelerinin okula giden çocukları arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Barbaros ailesinin fertleri barışmak için Sarayönü Polis Merkezi'ne yaklaşık
Polis kavgaya karışan her iki aileye mensup 9 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada Barbaros ailesine ait 63 D 366 plakalı otomobile Rızvanoğlu fertleri tarafından taş, sopa ve demir çubuklarla zarar verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA