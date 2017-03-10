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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
21:3610 Mart 2017
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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

– ŞANLIURFA’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 33 yaşındaki Ali Tursun öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tursun ve Çakırbeyli aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Tursun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Ali Tursun’un ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirip acil servisin camlarını yumruklayıp, tekmeleyerek kırınca gerginlik yaşandı. Polis, müdahale ederek Tursun'un yakınlarını uzaklaştırdı. 
Kürtçe ağıtların yükseldiği hastaneye ambulansla getirilen, Çakırbeyli ailesine mensup bir yaralı ise, olayların büyümemesi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. 
Ali Tursun’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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