Şanlıurfa'da bakan konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı (2)

YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamak üzere GAP Havalimanı'na giden konvoyda meydana gelen kazada yaralananların sayısı 8'e yükseldi. Ankara’dan uçakla Şanlıurfa’ya gelen Bakan Faruk Çelik’i GAP Havalimanı'nda karşılamak üzere yola çıkan uzun araç konvoyunda aniden etkili olan dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyesi Şerdil Karahan, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Ak Parti Karaköprü Sosyal İşler Başkanı İsa Güzel, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görevli Sadık Alican, koruma Mustafa Kaplan ile şoför Ramazan Çiftçi, Mehmet Ali Tepe ve Necdet Müdüroğlu'nin yaralandığı belirtildi.

Konvoyda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret edip durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

DHA